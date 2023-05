Niepełnosprawny stracił potrzebne do życia wózki elektryczne. Ktoś je podpalił [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Nieznani sprawcy podpalili wózki elektryczne należące do niepełnosprawnego mężczyzny z Trzebiatowa. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Do podpalenia doszło w środku nocy, wózki stały wtedy na podwórku. Płomienie obudziły sąsiadów, którzy wezwali służby do ugaszenia pożaru. Pan Tomasz Smoliński sam kupił pojazdy i nie stać go na nowe.



Przez podpalacza mam problem z codziennym funkcjonowaniem - podkreśla poszkodowany.



- Ten człowiek nie zdaje sobie sprawy, co w ogóle zrobił. Nie mam prawej pół stopy, nie mam lewej nogi. Wózki były mi potrzebne do tego, żeby poruszać się. Jeździć, nie chodzić. Teraz muszę kogoś prosić. Po to kupiłem te wózki, żeby ułatwić sobie życie inwalidzkie. To wygląda jak pogorzelisko. Tylko rurki pozostawały z tych wózków - mówi Smoliński.



Jedną z pierwszych osób, która zobaczyła płonące wózki, był sąsiad Pan Eugeniusz.



- Płomień sięgał szczytu drzew, one też się paliły. Została powiadomiona straż pożarna, a ja w tym czasie wiaderko z wodą i tyle ile zdołałem, tyle po prostu zgasiłem. Jak rozmawiałem ze strażakami, to oni niestety mówią, że to musiało być podpalenie. Wózki są tak zabezpieczone i nawet akumulatory, że to samoczynnie się raczej nie zapali - mówi sąsiad.



Niepełnosprawny mężczyzna szuka sponsora, który pomógłby mu w zakupie nowego wózka elektrycznego. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Pana Tomasz na ulicę Przejazdową 3 w Trzebiatowie.