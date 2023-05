Szczecińska Wenecja wypięknieje. Budynek z XIX wieku przejdzie remont [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwszy budynek tzw. szczecińskiej Wenecji przy ulicy Kolumba zostanie wyremontowany.

W czwartek Wody Polskie podpisały umowę z firmą Budimex, która zaprojektuje i wyremontuje obiekt - mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- 40 milionów złotych musimy wydać na ten cel, w związku z tym, że jest to niezwykle trudna inwestycja. Przypomnę tylko: trzy przetargi, które niestety musieliśmy unieważnić i ostatecznie Budimex, który wygrał postępowanie - mówi Gróbarczyk.



To nie będzie łatwa inwestycja. Przedwojenny projekt budynku zachował się i będziemy z niego korzystać - mówi Jarosław Maślanka z firmy Budimex.



- Budynek będzie w znaczącej mierze odzwierciedlał to, jak on wyglądał w XIX wieku. Zakładamy dużo elementów tej elewacji historycznej i ceglanej, z jakimiś elementami nowoczesności, jeśli chodzi o samą górę. To oczywiście będzie w uzgodnieniu z zamawiającym - mówi Maślanka.



Obiekt przy ulicy Kolumba przylega do rzeki Odry. W jego pomieszczeniach znajdą się biura szczecińskiego oddziału Wód Polskich.