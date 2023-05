Rejsy dla Świnoujścian za darmo, a turyści powinni zapłacić.

Ostatnie dni pokazały, że sprawdził się transport do świnoujskiej latarni morskiej i Fortu Gerharda, sponsorowany dla wszystkich chętnych przez spółkę Gaz-System.

Darmowe rejsy był formą rekompensaty po zamknięciu jedynej drogi lądowej do zabytków. Zamknięcie ma związek z przepisami bezpieczeństwa.Pierwszy tydzień maja pokazał, że darmowy transport drogą wodną, która po wprowadzeniu obostrzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym jest jedyną, jaką można dostać się do zabytków Świnoujścia w pobliżu terminalu LNG, sprawdził się.Chętnych do rejsowania było więcej niż miejsc. Szkopuł w tym, że nie wszyscy z możliwości zwiedzania korzystali uczciwie - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.- Przy nieodpłatnych rejsach niektórzy wsiadają na statek i praktycznie nie wysiadają przy zabytkach. Traktują to jako bezpłatną możliwość rejsu - mówi Żmurkiewicz.Stąd pomysł, by rejsy darmowe były wybiórcze.- Rejsy dla mieszkańców Świnoujścia, na podstawie karty wyspiarza, powinni mieć możliwość nieodpłatnie dotrzeć do zabytku. W przypadku gości, którzy przyjeżdżają, opłata ta powinna być symboliczna - mówi prezydent Świnoujścia.Rozmowy między miastem a spółką Gaz-System na temat alternatywnych dróg do zabytków i plaży wciąż trwają.