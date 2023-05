Policja zatrzymała mężczyznę, który skatował i zabił swojego psa

Sprawca bestialskiego zabójstwa psa z Kołobrzegu zatrzymany. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzut.

Zwłoki psa zostały znalezione przez pracowników schroniska dla zwierząt w zbiorniku wodnym przy ulicy Spokojnej. Zwierzę miało widoczne rany świadczące o tym, że ktoś je skatował. Dodatkowo sprawca przywiązał psa do 20-kilogramowej rury, by zwierzę nie miało szans wydostać się z wody.Pracownicy schroniska zgłosili sprawę policji, a funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. - Okazał się nim właściciel psa - mówi Karolina Seemann, rzeczniczka kołobrzeskiej komendy.- Praca policjantów pionu kryminalnego kołobrzeskiej jednostki pozwoliła na ustalenie i zatrzymanie właściciela psa, niespełna 24 godziny od zgłoszenia. Mężczyzna ten jest mieszkańcem Kołobrzegu. Prawdopodobnie usłyszy dzisiaj zarzut dotyczący uśmiercenia zwierzęcia - mówi Seemann.Policja nie podaje wieku zatrzymanego zaznaczając jedynie, że jest to starszy mężczyzna. Grozi mu do trzech lat więzienia.