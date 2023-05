Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "to nowa jakość" [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mini kuchnie dla dzieci, pokoje wypoczynkowe, do nauki, 16 sypialni - to wszystko w wyremontowanym internacie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach.

Podopiecznym budynek bardzo się podoba. - Jest bardzo dobrze. Najbardziej podobają mi się pokoje, są duże.



Stare budynki nie spełniały przepisów przeciwpożarowych - mówi Ryszard Budzisz, dyrektor ośrodka.



- Będziemy tu mieli 36 miejsc, bez barier architektonicznych, dla dzieci i grup najmłodszych naszego ośrodka. Cieszymy się z tego powodu bardzo. Jest winda, bo brak barier, szerokie drzwi, łazienki przystosowane, nowe meble. Zupełnie nowy obiekt, nowa jakość - mówi Budzisz.



Internat powstał w byłym budynku Starostwa Powiatowego. Remont kosztował ponad 3 miliony złotych i został sfinansowany ze środków Powiatu Polickiego.