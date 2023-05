Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych, Paweł Szefernaker, to szansa rozwoju dla całego regionu. źródło: https://twitter.com/szefernaker

Nowelizację ustawy o Straży Granicznej przyjął w czwartek jednogłośnie i bez poprawek Senat RP. Pozwala ona na utworzenie nowej uczelni.

Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych, Paweł Szefernaker, to szansa rozwoju dla całego regionu.- Do Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski, którzy mają poczucie misji, pasji i służby. Przyjadą tu kadry z całego kraju, żeby móc kształcić nowych studentów. To tutaj powstaną kierunki studiów, których nie ma na żadnej innej uczelni w kraju - zaznaczył.Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.W październiku ma się rozpocząć rekrutacja, a w lutym przyszłego roku - pierwszy semestr nauki.