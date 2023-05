Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Na całym świecie obchodzimy Dzień Pielęgniarki. Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin/Archiwum]

Są na wagę złota, bo brakuje ich właściwie w każdym szpitalu. Na szczęście nadal wiele kobiet, a coraz częściej mężczyzn wybiera ten zawód. Żadna placówka medyczna nie może sobie poradzić bez ich pracy.

Zawodu uczą się między innymi na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kilka tygodni temu do zawodu dołączyło prawie 80 absolwentów.



Jak mówią, trzeba mieć powołanie, żeby wybrać taki zawód - Na pewno trzeba chcieć, mieć jakiś zalążek, żeby można było faktycznie to nazwać powołaniem. - Zdecydowanie tak. Jak tylko uruchomili kierunek od razu złożyłam dokumenty - Chcą pracować w zawodzie - W Polsce, w Szczecinie - dodaje jedna z absolwentek.



Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.