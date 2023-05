Blisko 265 mln zł dla Zachodniopomorskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Środki te do naszego regionu trafiły z budżetu państwa. Mają wspomóc realizację inwestycji samorządowych.

Pieniądze te będą przeznaczone na wkład własny gmin przy pozyskiwaniu pieniędzy unijnych mówi Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.- Chcemy, aby Polska po raz kolejny była liderem w wykorzystaniu środków europejskich. Chcemy wesprzeć beneficjentów, najczęściej są to samorządy, ale nie tylko, w tym, żeby sprawnie i szybko te środki pozyskiwać - powiedział Marcin Horała.- To jest właśnie zrównoważony rozwój, to znaczy, że o środki unijne nie będą mogli ubiegać się tylko ci, co mają wkład własny. Ci, którzy mają duże dochody, czy ci, których stać, aby pozyskać środki unijne, ale będą mogli korzystać ci, którzy do tej pory mieli problem z wkładem własnym - dodał Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Te pieniądze pozwolą wyrównać szanse dużych i małych gmin w uzyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej.Wsparcie dla gmin pozwoli im realizować inwestycje, które kosztują więcej niż budżety niektórych samorządów mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.- Inwestycje z Polskiego Ładu w małych gminach niejednokrotnie są większe, niż budżety tych gmin. W tym momencie ta nowatorska forma wsparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości jest dla tych samorządowców, dla beneficjentów bardzo ważna - skwitował Szałabawka.Rządowe fundusze, które trafiły w piątek do województwa zachodniopomorskiego mają być wydane do 2027 roku.