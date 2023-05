Wystawa generała Hallera [WIDEO, ZDJĘCIA]

W klubie 12. Dywizji Zmechanizowanej przy ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie otwarto wystawę poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi z okazji 150. jego urodzin. Generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich urodził się w 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem.

Wystawa prezentuje za pomocą eksponatów najważniejsze epizody życia generała Hallera, mówi Mirosław Borowski, właściciel artefaktów. - Począwszy od urodzin generała, poprzez jego służbę wierną, działalność społeczną, aż do ostatnich dni. Pamiątki ze szkoleń i obozów ochotniczych w Stanach Zjednoczonych. Symbole narodowe, hallerskie, wojskowe i zdjęcia z czasów tworzenia armii Hallera we Francji.Wystawę będzie można obejrzeć do października w Klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.