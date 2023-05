Straż Graniczna zachęca do służby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pokaz pracy pirotechników z lotniska Szczecin - Goleniów, możliwość zapoznania się ze służbą, a także pokaz sprzętu wykorzystywanego podczas służby na granicy państwa. To m.in. można było zobaczyć podczas Dnia Otwartego placówki Straży Granicznej przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie.

Głównym celem otwarcia bram jednostki było zachęcenie do wstąpienia w szeregi tej formacji. - Poszukujemy osób odważnych - zachęca ppłk Zbigniew Pałka, komendant Straży Granicznej w Szczecinie. - Te warunki nie są trudne do spełnienia, jeżeli chodzi o wstąpienie do Straży Granicznej. Trzeba być obywatelem polskim, osobą pełnoletnią i ze średnim wykształceniem. Sprawność fizyczna jest wymagana i pożądana. Otwarta głowa, chęć służenia państwu. Nie ma limitu wieku.



Obecnie w Zachodniopomorskiem jest 50 wakatów w Straży Granicznej. Zaczynający służbę funkcjonariusz do 26. roku życia może liczyć na miesięczne zarobki w wysokości pięciu tysięcy złotych.