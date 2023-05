Ekolodzy blokują budowę ścieżki rowerowej

Jest projekt, są pieniądze, ale protest przeciwko inwestycji złożyło ekologiczne Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" z okolic Bielska Białej.

Ścieżka ma przebiegać przez Woliński Park Narodowy z Wisełki do Międzyzdrojów na wyspie Wolin. To bardzo potrzebna inwestycja, teraz rowerzyści jeżdżą m.in. drogą nr 102, która w sezonie jest bardzo zatłoczona - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber.- Rowerzyści, mieszkańcy muszą czekać, uzbroić się w cierpliwość, tam też dochodziło do wypadków śmiertelnych. Jest tutaj wola współpracy Wolińskiego Parku, niestety protest spowodował, że dokumenty muszą iść od nowa - powiedział Michał Żuber.W piśmie z uwagami skierowanym do dyrekcji Wolińskiego Parku aktywiści wskazują m.in., że nie ma inwentaryzacji wszystkich gatunków żyjących na planowanym przebiegu drogi, zwracają uwagę także na płazy - mówiła dyrektor Parku Wioletta Nawrocka.- Są do przeniesienia siedliska storczyków, było wskazywanych wiele gatunków. Jeszcze mamy kilka dni, aby się ustosunkować do wniosku stowarzyszenia - dodała Wioletta Nawrocka.Sprawą ma zająć się m.in. Ministerstwo Klimatu. Poprosiliśmy stowarzyszenie o komentarz - czekamy na odpowiedź.