Stargard świętuje Dzień Pionierów

Po raz siódmy 12. maja na Rynku Staromiejskim rozpoczęły się obchody na cześć pierwszych polskich mieszkańców Stargardu.

Data 12. maja nie jest przypadkowa - wtedy to polska administracja zajęła budynek Urzędu Miasta przy dzisiejszej ulicy Czarnieckiego i przejęła władzę w mieście. Stargardzcy pionierzy mieli wyjątkowo trudne zadanie do wykonania - miasto było bardzo zniszczone i opustoszałe na skutek działań wojennych. Niebagatelną rolę w odbudowie miasta odegrali kolejarze przybyli do Stargardu - mówi Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej.- Nie tylko w zakresie swojej pracy zawodowej, ale przede wszystkim w zakresie tworzenia nowych struktur miasta. Kolejarze byli odpowiedzialni za przemianowanie nazw miejscowości na Pomorzu - powiedziała Aniszewska.Dzisiaj na Rynku Staromiejskim do godziny 18 stoją stoiska z atrakcjami, wystawione przez miejskie instytucje, takie jak Stargardzkie Centrum Kultury, Muzeum Archeologiczno-Historyczne czy Młodzieżowy Dom Kultury. O godz. 17 natomiast ruszy Bieg Forsycji, organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego pięciokilometrowa trasa wiedzie przez ulice Starego Miasta.