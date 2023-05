Stocznia Gryfia. Trwa budowa głębi dokowej [VIDEO, ZDJĘCIA]

W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia trwają intensywne prace - trwa palowanie.

Głębia dokowa to miejsce, gdzie będzie zanurzał się dok wraz ze statkiem. Inwestycję wykonuje firma Doraco - mówi prezes Gryfii Krzysztof Zaremba. Głębia będzie miała kilkanaście metrów głębokości.- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co zresztą na początku tygodnia, dzisiaj rano też, część mieszkańców Szczecina mogła na własne uszy się przekonać. Mówię tutaj o procedurze wbijania pali pod konstrukcję, w której będzie zamocowane łoże doku - powiedział prezes Gryfii.Gryfia drugi rok z rzędu ma dodatni wynik finansowy. Budowa doku - tą część realizuje stocznia Szczecińska Wulkan - to jedna z największych obecnie realizowanych inwestycji w branży morskiej.- Modernizujemy Gryfię, naprawiamy to, co było niszczone przez te wszystkie lata do 2015 roku, co z Gryfią wyrabiali ci, co na zamówienie niemieckie, czyli Platforma Obywatelska, która rządziła i politycy, którzy niszczyli przemysł stoczniowy.Inwestycja obejmuje też modernizację nabrzeża, budowę pirsu, do którego będzie zacumowany dok pływający, powstanie też dodatkowe połączenie kablem energetycznym z przeciwległego brzegu.Firma Doraco wiele lat temu zmodernizowała pochylnię Wulkan wtedy jeszcze na rzecz holdingu stoczniowego.