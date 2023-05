Szczecin bez Odra Queen i Peene Queen

Odra Queen. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Co dalej stanie się z jednostkami, czy zostaną sprzedane, czy wyremontowane - na razie takich decyzji nie ma.

Polska Żegluga Morska wycofała z użytkowania dwie jednostki Odra Queen i Peene Queen. Powód? Wysokie koszty remontu.



Jednostki mają po ponad 30 lat, w tym roku skończyły im się dokumenty klasyfikacyjne, by je odnowić konieczny jest remont. A ten kosztowałoby ponad milion złotych.



To jest nieopłacalne - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik grupy PŻM Krzysztof Gogol.



- Planowane wpływy z eksploatacji mogą nam nie pokryć kosztów tych remontów, także zdecydowaliśmy się zawiesić ich działalność - powiedział Gogol. - Rynek szczeciński jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o eksploatację tego typu jednostek.



- Te statki zwłaszcza w weekendy pływają bardzo mocno obłożone, trudno znaleźć miejsce, ale niestety w ciągu tygodnia jest z tym o wiele słabiej. Poza tym sezon jest dosyć krótki, nie ukrywajmy, Szczecin nie jest Gdańskiem - dodał.



Jak mówił Krzysztof Gogol miłośnicy rejsów po Odrze mają do dyspozycji inne jednostki - "Dziewannę", "Sedinę" czy "Kapitana Cooka".