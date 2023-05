Rządowe wsparcie na rewitalizację w Połczynie-Zdroju

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Fot. MSWiA

Poniemieckie baseny w Połczynie-Zdroju zyskają nowe oblicze. Ruszają prace nad ich rewitalizacją w tzw. angielskiej części Parku Zdrojowego.

Rewitalizacja parkowych basenów będzie możliwa, bo samorząd otrzymał na ten cel rządowe

dofinansowanie z Polskiego Ładu skierowanego do gmin uzdrowiskowych. Pomysł chwalił Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który wziął udział w podpisaniu umowy z wykonawcą.



- Ja współpracuję z samorządami jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i widziałem, że projekty były różne. Cieszę się, że ta inwestycja jest typowo uzdrowiskowa. Środki na pozyskanie budowy drogi czy kanalizacji można uzyskać z różnych funduszy, a tu rzeczywiście jest taka inwestycja, która na pewno wzbogaci ofertę uzdrowiska i w związku z tym to jeszcze zwiększy walor tego typu inwestycji - powiedział Szefernaker.



Pierwszy etap rewitalizacji basenów w połczyńskim Parku Zdrojowym będzie kosztować prawie 5 mln złotych. Wkład własny samorządu to 110 tys. złotych. Z atrakcji będzie można skorzystać już w czerwcu przyszłego roku.