Polski Ład wspiera inwestycje w powiecie polickim

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

8 milionów zł na mieszkania komunalne, 15 mln zł na przebudowę Miejskiego Domu Kultury czy 20 mln zł dla w szpitalu. To tylko niektóre inwestycje zrealizowane z Polskiego Ładu w powiecie polickim.

Poseł Artur Szałabawka podczas konferencji prasowej z działaczami samorządowymi powiedział, że środki zaangażowane z programów rządowych powodują, że powiat policki stał się „wielkim placem budowy”.



- Nie tylko wielkie aglomeracje w Polsce mają się rozwijać, tylko właśnie te mniejsze. Chociaż tu mamy do czynienia ze średnim powiatem, dosyć dużym miastem i w tym dużym mieście też wszyscy mają żyć na równo. My jako Polska musimy wyrównać. W niedługim czasie wyrównamy do poziomu dochodu europejskiego - powiedział Szałabawka.



Policki samorządowiec Tomasz Tokarczyk dodaje, że w ostatnich dwóch latach z rządowych środków na inwestycje trafiło 350 milionów złotych.



- Natomiast dla porównania środki budżetowe w wydatkach majątkowych gminy Police oscylują wokół 24 milionów złotych za ubiegły rok, więc są to kwoty zupełnie nieporównywalne, które udowadniają, że rząd Zjednoczonej Prawicy ciągnie inwestycyjnie samorząd policki - powiedział Tokarczyk.



Największą inwestycją drogową w Policach jest budowa Obwodnicy Zachodniej. Na ten cel rząd przeznaczył w tym roku 250 milionów złotych.