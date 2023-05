Dni Skandynawskie. Szczecin miastem hygge

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin] Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

9. Dni Skandynawskie w Szczecinie. Ulicami miasta przeszła parada, a na Jasnych Błoniach wciąż trwa piknik z atrakcjami dla najmłodszych.

Uczestnicy i organizatorzy podkreślają, że Szczecin jest miastem hygge. Co to znaczy?



- Rozpoczęliśmy dzień od parady skandynawskiej. Szliśmy barwnym korowodem z dziećmi, uczniami, z seniorkami, a teraz relaksujemy się na łonie natury. Widzieliśmy, że nasi mieszkańcy, którzy tak naprawdę mieszkają w mieście, które jest hygge, bo to jest Szczecin. My jesteśmy miastem zielonym, miastem relaksu, trawy i wspaniałego wypoczywania. My to po prostu potrafimy robić - mówi Dorota Kowalewska z "Domu Skandynawskiego".



Piknik kończy się o godzinie 19, ale już w sobotę kolejny dzień pełen atrakcji.



Sobota: 9.00; 10.30; 12.00 Warsztaty edukacyjne Raniutto

Program warsztatów zawiera muzykę kompozytorów skandynawskich.

Miejsce: Filharmonia im. M.Karłowicza ul. Małopolska 48



Sobota: 17.00 Koncerty dwóch szwedzkich zespołów Portrait i Mindless Sinner w ramach Goleniów Metal MayDay2: Koszmar z ulicy Dworcowej

Miejsce: Rampa Kultura i Twierdza Design ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów



Niedziela: 11.00 - 19.00 Trzy wystawy dotyczące Inkluzywności:

- Andrzej Wasilewski "Fabryka absolutu"

- Horacy Muszyński "Golden Drop"

- Młode Wilki 2023

Miejsce: Trafostacja Sztuki ul. Świętego Ducha 4 - wstęp wolny