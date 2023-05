W Kołobrzegu powstanie parkingowiec

Problemy z parkowaniem w obrębie centrum Kołobrzegu ma rozwiązać wielopoziomowy parking. Miasto rozstrzygnęło przetarg dotyczący tej inwestycji.

Do kołobrzeskiego magistratu zgłosiło się łącznie 9 firm zainteresowanych budową parkingu. Miasto wybrało dwie z nich.Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta tłumaczy, że stało się tak dlatego, że inwestycja została podzielona na dwa etapy. - Zadanie zostało podzielone na budowę parkingu wielopoziomowego na 325 samochodów osobowych oraz części zewnętrznej, czyli parkingu dla 13 autobusów.Główne zadanie kosztować będzie ponad 28 milionów złotych, a mniejsza część to koszt 2,3 mln zł. Całość mieści się więc w kwocie dofinansowania z Polskiego Ładu rzędu 31 mln zł.Poseł Czesław Hoc mówi, że inwestycja powstanie przy ulicy Kamiennej, w bliskiej odległości od centrum miasta, dzięki czemu skorzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale też turyści odwiedzający Kołobrzeg. - Wkrótce będzie miejsce, w którym będzie można pójść szlakami turystycznymi zielonymi, do urzędu miasta, katedry czy muzeum, albo rzekę.Umowa na to zadanie powinna zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu. Sama budowa potrwa około 12 miesięcy.