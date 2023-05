Zasiłek macierzyński - aby go zwiększyć, trzeba się pospieszyć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilka dni zostało, by złożyć wniosek o zasiłek macierzyński. Chodzi o ustalenie jego nowej wysokości, bo świadczenie wzrosło.

By otrzymać jednak wyższą kwotę, trzeba złożyć odpowiedni dokument. Trzeba to zrobić do 17 maja.



Zasiłek wyższy jest od 26 kwietnia - mówi Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u. - Wynosi 100 procent podstawy wymiaru, za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 procenta za cały okres pobierania.



Po tym terminie nie będzie można już złożyć wniosku i zasiłek będzie w dotychczasowej wysokości.



Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien trafić do płatnika zasiłku, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u.