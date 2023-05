Fot. pixabay.com / KristofTopolewski

Dwa razy jechał pod wpływem alkoholu, dwa razy skontrolowali go szczecińscy policjanci i dwa razy dostał mandat. Do zapłacenia ma w sumie 5 tysięcy złotych. To 28-latek, który poruszał się hulajnogą elektryczną.

Pierwszy raz policjanci złapali go w nocy, miał wtedy 1,5 promila. Drugi raz zatrzymany został zaledwie kilkanaście godzin później.



Tym razem miał już 2 promile alkoholu we krwi.