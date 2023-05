Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Organizatorzy festiwalu foodtracków podkreślają, że w Szczecinie można spróbować potraw z całego świata.

To wszystko w ramach Pikniku nad Odrą odbywającego się w ten weekend w Szczecinie.



- Serwujemy belgijskie frytki, smażone dwukrotnie na tłuszczu wołowym, podawane w niefoliowanych rożkach z wieloma sosami do wyboru - mówi jeden z wystawców.



Bułka maślana z sezamem, zapiekana z szarpaną wołowiną i dodatkami. Córka jadła gofra i też chwali - mówi uczestniczka.



- Super, bardzo dużo ludzi i jesteśmy zadowoleni - dodaje kolejny odwiedzający.



Festiwal Foodtrucków potrwa do niedzieli do godziny 20.