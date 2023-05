Piknik nad Odrą. Atrakcje w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na Wałach Chrobrego w Szczecinie trwa Piknik nad Odrą. Jarmark, festiwal food trucków, strefa browarów rzemieślniczych, wesołe miasteczko - a to tylko część atrakcji które można zobaczyć w ten weekend.

- Początkiem pikniku było Otwarcie Targów Turystycznych MARKET TOUR, gdzie mieszkańcy będą mogli znaleźć miejsca na spędzenie wolnego czasu, wypoczynek, czy wakacje - podkreśla Agnieszka Stach, organizator imprezy. - Dowiecie się Państwo, gdzie spędzić najbliższe wakacje. Zaopiekują się wami zarówno hotele, jak i uzdrowiska. Będą kusiły gminy, regiony i miasta. Nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.



- Piękne muzea, także Muzeum Lotnictwa, gdzie urodził się Otto Lilientahl i stworzył pierwsze maszyny latające i dokonał pierwszego lotu na ponad 200 metrów - mówi Agnieszka Vanhofen, miasto hanzeatyckie Anklam.



Przybyliśmy z Barlinka, który słynie z naszej pięknej puszczy, jezior. Ja jestem przebraną za Królową Puszczy Barlineckiej - dodaje wystawiająca się kobieta.



- Zapraszamy do Złotoryi, piękne miasto słynące z płukania złota - dodaje kolejny wystawca.



To już 33. edycja Pikniku nad Odrą, który potrwa do niedzieli.