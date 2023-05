Niedzielny mecz Pogoni z Miedzią z byłymi zawodnikami Dumy Pomorza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Już ponad 19 tysięcy osób nabyło bilety na niedzielny mecz piłkarzy Pogoni z Miedzią Legnica w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. W systemie sprzedaży pozostały ostatnie wejściówki ze zwrotów od sponsorów i partnerów szczecińskiego klubu.

Wiele wskazuje na to, że tak jak na pojedynek z Legią Warszawa również na starcie z ostatnim w tabeli ekstraklasy zespołem zostaną sprzedane wszystkie bilety. Kibice, którzy jutro zasiądą na trybunach będą mogli zobaczyć w akcji w szeregach zespołu z Legnicy byłych piłkarzy Dumy Pomorza Kamila Drygasa i Huberta Matynię.



Kapitan portowej jedenastki Damian Dąbrowski z sentymentem wspomina wspólne występy z Kamilem Drygasem i Hubertem Matynią w granatowo-bordowych barwach. - Fajnie się z nimi dzieliło szatnię, bo byli wesołymi osobami, ale nie stronili od ciężkiej pracy. Mieć takich zawodników w swojej szatni to coś pozytywnego, ale oni teraz są w innym klubie i dla nich to też jest ważne spotkanie, żeby się dobrze pokazać. Musimy być czujni.



Niedzielne spotkanie piłkarzy Pogoni z Miedzią Legnica rozpocznie się o godzinie 15 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie.