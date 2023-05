Zaginął wartościowy kabel energetyczny. Złodziejowi grozi 5 lat więzienia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ukradł kabel o wartości 50 tysięcy złotych - teraz może trafić za kraty. 39-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję z Gościna.

Wartościowy kabel energetyczny przechowywany był na terenie budowy w podkołobrzeskim Gościnie. Na miejscu budowany jest jeden z dużych zakładów przemysłowych. Gdy elektrycy przyszli rano do pracy zauważyli, że ktoś dostał się do wykorzystywanego przez nich materiału. Następnie sforsował ogrodzenie i przetransportował kabel przez pobliskie pole do samochodu, którym odjechał ze swoim łupem. Złodziej pozostawił jednak po sobie sporo śladów.



Policjanci nie potrzebowali wiele czasu, by ustalić sprawcę - mówi Karolina Seemann, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.



- Niezwłocznie po tym zgłoszeniu, w toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili sprawcę tej kradzieży i zatrzymali go. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec sąsiedniej gminy. Przyznał się on do zarzucanego mu czynu - mówi Seemann.



Złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia.