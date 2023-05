Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Koncerty, licytacje, mecz piłki nożnej, wspólne tańczenie zumby, to tylko kilka z wielu atrakcji festynu w Goleniowe.

To w ramach akcji charytatywnej „Lepsze życie dla Agi”. Agnieszka Zawada, goleniowianka zachorowała na stwardnienie zanikowe boczne w 2021 roku, teraz zbiera na kosztowne leczenie, które pomoże jej walczyć z chorobą.



Miesięczne koszty zabiegów i leków to kwoty około 5 tys. zł, a przed nami jeszcze wiele wydatków - mówi Klaudia, córka. - Staramy się pokrywać koszty rehabilitacji i masaży, które mają za zadanie rozciągnąć zanikające mięśnie. Przygotowujemy się do zakupu specjalistycznego wózka do PEG, bo mama dostała skierowanie do założenia takiego PEG-a. Musimy kupić ssaki i przygotować dom, żeby mama mogła w nim funkcjonować.



Festyn w goleniowskim OSiR potrwa do godziny 19.