Noc Muzeów w Szczecinie. Kolejka nie mieściła się na dziedzińcu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Parada zabytkowych samochodów, możliwość przejechania się na symulatorze tramwajów, do tego zabawa w motoeksperymentarium - to wszystko można zobaczyć w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie z okazji 17. Europejskiej Nocy Muzeum.

W tym roku na zwiedzanie przyszły damy wystylizowane w strojach z czasów, kiedy były produkowane zabytkowe pojazdy, na tle ich robiły sobie sesje fotograficzne.



- Mam stylizację powiązaną ze stylem Marlene Dietrich, czyli z lat dwudziestych, trzydziestych. A te auta również są z tej epoki, a więc zdjęcia będą oddawały ten styl i klimat. Wnuczek jest bardzo zainteresowany wszelkimi maszynami, motorami i samochodami. Jestem ze Stargardu i specjalnie przyjechaliśmy. Ja chcę zobaczyć symulator jazdy tramwajem - to głosy odwiedzających.



- Co roku jest podobna frekwencja, nie mieści się kolejka na dziedzińcu i bardzo się cieszymy, że muzeum jest lubiane - mówi Jacek Ogrodniczak z Muzeum Techniki w Szczecinie.



Z kolei w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie można było zobaczyć wzorce masy, wagi, taksometry, miary długości i wiele więcej. Największą atrakcją było przebiegnięcie się odcinkowym pomiarem prędkości, który niedługo zostanie zalegalizowany przez Urząd w tunelu w Świnoujściu.



Dla tych, co jeszcze się zastanawiają czy wybrać się na Noc Muzeów przypominamy, że wszystkie instytucje biorące w jej udział są czynne do północy.