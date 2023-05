Powstaje nowe muzeum w Trzebiatowie

Muzeum Technik Młynarskich powstaje w Trzebiatowie. Gospodarzem obiektu był długoletni młynarz Zygmunt Adamek, który czynił starania aby w budynkach powstało muzeum.

W młynie wybudowanym w XIX wieku mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak powstawała dawniej mąka, zobaczą przyrządy służące dawniej młynarzom oraz będą mogli pobawić się w rolę twórcy mąki.Będzie to takie pierwsze Muzeum w regionie podkreśla - Grzegorz Olejniczak, wiceburmistrz Trzebiatowa. - Jest to unikatowy obiekt, w okolicach takiego nie ma. Będziemy mogli podziwiać, jak się robiło kiedyś mąkę. Urządzenia są w bardzo dobrym stanie, a budynek pochodzi sprzed 100 lat.Gdyby nie rządowe dofinansowanie ta inwestycja nigdy by nie powstała, dodaje Olejniczak. - Pieniądze oczywiście pochodzą z Polskiego Ładu, kwota dofinansowania to około 1,7 miliona złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to szacunkowo 4,8 miliona złotych.Zakończenie prac jest przewidziane na koniec tego roku. A otwarcie na początku 2024 roku.