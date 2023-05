Tłumy na 17. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie

Tej nocy tysiące mieszkańców i turystów stojąc w ogromnych kolejkach mogło za darmo obejrzeć wystawy w muzeach, zajrzeć do galerii sztuki czy w miejsca, do których zazwyczaj nie ma dostępu - jak Okręgowy Urząd Miar, czy podziemia urzędu miasta.

My z mikrofonem zajrzeliśmy do Centrum Dialogu przełomy. O tym co zaskoczyło oprowadzających, mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik wystawy. - Część ludzi jest po raz pierwszy, zawsze mnie to bardzo dziwi, ponieważ działamy ponad 7 lat, ale mam nadzieję że wrócą.- Jestem przejazdem w Szczecinie, nie wiedziałam nawet, jaka tu jest wystawa, chciałam zobaczyć, architekturę, układ całego muzeum, a te wszystkie historie są mi bardzo znane, bo jestem szczecinianką z urodzenia. - Z tych muzeów, w których byłam w Szczecinie, to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie, może dlatego, że jest takie nowoczesne - mówią odwiedzający.Filharmonię w Szczecinie można było zwiedzić w rytmie dobrej muzyki.- Nie byliśmy jeszcze w filharmonii, chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda, teraz już wiemy, że jest ciekawie i na pewno przyjdziemy. - Sala mi się bardzo podoba, jest bardzo współczesna, siedzenia są wygodne, bardzo dobre nagłośnienie - mówią oglądający.Kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie już za rok.