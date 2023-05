Polish Open 2023 w karate w Szczecinie

Fot. pixabay.com / patrickbrassard0 (CC0 domena publiczna)

Karatecy opanują halę przy Twardowskiego. W Szczecinie odbędzie się w niedzielę Międzynarodowy Turniej Polish Open 2023 w karate. Organizatorem zawodów pod auspicjami trzech światowych federacji karate UKF, IKU i WKA jest szczeciński Klub Karate Bushikan.

W imprezie wystąpi 177 karateków z 11 państw w tym między innymi z Danii, Walii, Włoch, Belgii i Polski. Jedną z gwiazd turnieju będzie lider światowego rankingu UKF Paweł Juraszek z klubu Bushikan Szczecin.



Jak mówi prezes szczecińskiego klubu Paweł Bombolewski, oprócz Pawła Juraszka faworytami do zwycięstwa będą także inni przedstawiciele klubu Bushikan Szczecin. - Oprócz Pawła, myślę, że będą to najlepsi zawodnicy mistrzostw Polski ostatnich - Jakub Piotrowski i Patrycja Staszek. Na pewno Maciej Waryński na mistrzostwach Polski podtrzymał passę bycia niepokonanym w konkurencji kumite, od samego początku kariery aż po seniora. Zawodniczką w topie faworytek jest Małgorzata Czuba - mistrzyni świata dwóch federacji IKU i WKA.



Międzynarodowy Turniej Polish Open 2023 zaliczany do elitarnego grona Wielkiego Szlema Karate UKF rozpocznie się o godzinie 10 w hali miejskiej przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.