Bezpieczeństwo narodowe tematem rozmów "Kawiarenki Politycznej"

Powinniśmy skoncentrować się nad obroną powietrzną - mówili goście "Kawiarenki Politycznej". Chodzi o szczątki obiektu wojskowego znalezione pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą. Wstępne ustalenia wskazują na rosyjską rakietę, zdolną do przenoszenia głowic jądrowych, która spadłą na terytorium Polski w połowie grudnia.

Wszystkie państwa dbające o bezpieczeństwo stawiają na obronę przeciwpowietrzną, mówi poseł PiS - Michał Jach. - Niestety nigdzie na świecie nikomu nie udało się zrobić tej obrony szczelnej. Niewątpliwie mówiąc kolokwialnie jest to "wtopa". Poziom zabezpieczenia naszych granic jest najlepszy, odkąd ja pamiętam,Musimy być przygotowani do takich sytuacji - mówił Radosław Lubczyk poseł Centrum dla Polski, Koalicja Polska. - Na polskie państwo spada ruska terrorystyczna rakieta w grudniu i najważniejsi ludzie w Polsce dowiadują się o tym w kwietniu - to jest nie do pomyślenia. Coś na pewno zawiodło.To mogło być celowe działanie - mówił Jarosław Sachajko poseł Kukiz'15, Demokracja Bezpośrednia. - W tej chwili powinniśmy się skoncentrować nad obroną powietrzną. To jest celowe działanie, żebyśmy się wewnętrznie kłócili, kto jest winny.Takich sytuacji nie powinno się wykorzystywać politycznie - mówi Dariusz Matecki, radny Szczecina z Suwerennej Polski. - Działa prokuratura, żandarmeria wojskowa, zadziałali saperzy. To powinno kumulować emocje w całym społeczeństwie, że mamy wspólnego wroga - Rosję, Białoruś.Pocisk znaleziony w lesie pod Bydgoszczą miał wlecieć w przestrzeń powietrzną Polski z Białorusi.