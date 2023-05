Prezes PiS: Świadczenie "Rodzina 500+" w górę od przyszłego roku. O ile?

Od przyszłego roku kwota świadczenia z programu "Rodzina 500+" zostanie podniesiona do 800 złotych.

Zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas warszawskiej konwencji swojego ugrupowania. - Od nowego roku 500 plus to będzie nazwa, jak sądzę pamiętana, ale suma będzie już inna. 800 plus - powiedział Jarosław Kaczyński.Prezes PiS zapowiedział także wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia, a także w przyszłości zniesienie opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.