Rotacyjne parkowanie. Zmiany w Stargardzie

Uwaga kierowcy, od poniedziałku zmiany w parkowaniu w Stargardzie.

Na części parkingów na ul. Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego obowiązywać będą rotacyjne miejsca postojowe. Będzie ich tam 134. Dla osób chcących zaparkować pojazd na dłuższy okres, przede wszystkim dla mieszkańców tych okolic, do dyspozycji wciąż jest ponad 250 miejsc nierotacyjnych.



Rotacyjne miejsce postojowe obowiązują od poniedziałku do piątku od 9 do 17. Można na nich samochód pozostawić na maksymalnie dwie godziny. To rozwiązanie, które sprawdziło się na fragmencie ul. Skarbowej, Wyszyńskiego, Czarnieckiego i na parkingu za Centrum Handlowym Rondo.



Zostawiając samochód na RMP trzeba będzie ustawić czas przyjazdu na karcie zegarowej umieszczonej w widocznym miejscu za przednią szybą. Moment dotarcia na postój można też zapisać na kartce. Od tej pory zostaną nam dwie godziny na załatwienie swoich spraw. Po tym okresie trzeba zwolnić miejsce.



Parkowanie ograniczone do dwóch godzin obowiązuje w tych miejscach:



- ul. Wojska Polskiego - po prawej stronie ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Struga do skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego (przy budynkach ul. Wojska Polskiego 7 i 15; przy sądzie; przy budynku ul. Wojska Polskiego 21; przy szpitalu; przy budynku ul. Wojska Polskiego 35; przy budynkach ul. Wojska Polskiego 32 i 34 oraz przy jezdni. Jednocześnie miejsca po przeciwnej, lewej stronie ulicy, będą bez rotacji



- ul. J. Piłsudskiego - po lewej stronie ulicy, na odcinku od wyjazdu z bramy w budynku J. Piłsudskiego 87 do placu Wolności (przy budynkach ul. J. Piłsudskiego 88 i 89, 92 i 92 a, od 93 do 105; miejsca postojowe przylegające do parkingu na terenie dawnej pętli autobusowej).