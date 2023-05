"Gra o polską ziemię". Pikieta przed KOWR-em

To gra toczy się o polską ziemię - mówią rolnicy, którzy protestują w Szczecinie i zapowiadają, że nie ustąpią. Chodzi o pikietę, która odbywa się przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Uczestnicy domagają się rozwiązania umowy na dzierżawę kilkuset hektarów ziemi z francuskim koncernem w Babinku. Ich zdaniem, firma dostała grunty w użytkowanie wbrew prawu, a powinny one trafić do okolicznych gospodarzy.- Rolnicy nie mogą odpuścić, bo inne firmy z Zachodu, które też ostrzą sobie zęby na polskie grunty mogą pójść śladem Francuzów - wyjaśniał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Edward Kosmal z rolniczej Solidarności. - Bardzo trudno będzie wypowiedzieć umowę, albo ją unieważnić, bo wiadomo, że podmiot pójdzie na spór sądowy. Zrobi się precedens, który może spowodować, że wielu dzierżawców będzie się upominać. To jest sprawa bulwersująca.Przedstawiciele KOWR-u zapewniają, że działają zgodnie z prawem. Więcej informacji na tematy rolnicze znajdziecie w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi" - audycji możecie posłuchać na naszej antenie, co sobotę o szóstej rano.