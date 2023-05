Leśnicy przyznają, że tak nie było od lat

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pierwszy taki okres od lat. Leśnicy z Nadleśnictwa Kliniska mają bardzo spokojny sezon pożarowy.

Jak sami podkreślają, we wcześniejszych latach rejony te były w czołówce pod kątem pożarów. Dla przykładu w 2019 roku do pierwszego maja ogień trzeba było gasić już 22 razy. W tym roku tylko osiem i żaden pożar nie wyrządził większych szkód.



Laśnicy wyjaśniają, że pomaga pogoda i duża wilgotność, ale przede wszystkim to efekt pracy specjalnych zespołów do zapobiegania pożarom, a także efekt wykrywania i zwalczania pożarów. Leśnicy apelują też do spacerowiczów, aby stosowali się do zaleceń i nie rozpalali ognisk w miejscach nieprzeznaczonych.