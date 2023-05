Poszukiwany balon w Zachodniopomorskiem? Fałszywy alarm

To tylko fałszywy alarm. Burmistrz Białego Boru rozwiewa wątpliwości. W gminie znaleziono szczątki balonu, ale meteorologicznego.

W niedzielę późnym wieczorem ogólnopolskie media podały, że najprawdopodobniej odnaleziono szczątki balonu obserwacyjnego, który wleciał do Polski znad Białorusi. Fragmenty odnaleziono pod Szczecinkiem.- Jak się okazało, to nie ten balon - mówi burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski. - Tym razem Biały Bór stał się faktycznie stolicą informacji o znalezieniu balonu z Białorusi, natomiast fakt okazał się zupełnie inny. Najprawdopodobniej to był balon meteorologiczny, ale czujność mieszkanki naszej gminy spowodowała, że resztki balonu meteorologicznego zostały ujawnione i sprawdzone. Z tego co wiemy, nadal szukamy balonu.Mieszkańcy są już wyczuleni - dodaje Paweł Mikołajewski. - Wszyscy mieszkańcy w regionie dostaliśmy SMS-a z alertem RCB, wobec czego każdy wiedział, czego należy oczekiwać i chyba, jak nagrody w Totolotka, ludzie zaczęli szukać balonu.Kontakt radarowy z obiektem został utracony w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Poszukiwania obiektu rozpoczął WOT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla województwa zachodniopomorskiego o możliwości, że balon spadnie w regionie.