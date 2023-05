Mniej za miesięczny abonament w strefie parkowania w Mrzeżynie

Nie 250, a 100 złotych - tyle wynosić będzie - od 15 czerwca - miesięczna opłata w Strefie Płatnego Parkowania w Mrzeżynie.

Radni gminy Trzebiatów - pod wpływem nacisku i niezadowolenia mieszkańców - ponownie poddali pod głosowanie uchwałę dotyczącą opłaty za parkowanie. Większością głosów miesięczny abonament w tym nadmorskim kurorcie będzie niższy o 150 złotych.- Wsłuchaliśmy się w głos mieszkańców i obniżyliśmy opłaty - mówi wiceburmistrz Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak. - Wywoływało to negatywne głosy, zwłaszcza wśród mieszkańców. W wyniku debaty, dyskusji, wniosków zostało to ustalone na poziomie 100 złotych za abonament miesięczny dla każdego, kto będzie chciał zaparkować samochód i wykupić abonament w Mrzeżynie.Stawka za godzinę parkowania w Mrzeżynie będzie wynosiła 4 złote. Strefa Płatnego Parkowania w Mrzeżynie będzie obowiązywać do 15 września.