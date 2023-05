Wojewoda nie zgodził się na zawieszenie oddziału w koszalińskim szpitalu

Nie ma zgody na zawieszenie ważnego oddziału w koszalińskim szpitalu. Nie zgodził się na to wojewoda zachodniopomorski.

Wydał taką opinię po tym, jak o zgodę by czasowo zawiesić oddział neurologiczny wystąpiły władze placówki. Zgody na zawieszenie oddziału nie wyraził wcześniej dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody: „Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest jednym z trzech ośrodków neurologicznych we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zawieszenie oddziału poważnie naruszy zabezpieczenie świadczeń w tm zakresie, a są to świadczenia ratujące życie i zdrowie.”Szpital chciał zawiesić oddział z powodu braków kadrowych. Część pracujących do tej pory na oddziale neurologii lekarzy poinformowało, że od 1 czerwca nie przedłuża swoich kontraktów. W niedzielę w obronie oddziału protestowali mieszkańcy Koszalina.W tej chwili w województwie zachodniopomorskim działa sześć oddziałów neurologicznych, w tym tylko trzy poza Szczecinem.