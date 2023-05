14. ZBOT ma nowego dowódcę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest nowy dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Został nim pułkownik Piotr Sulwiński, który zastąpił na tym stanowisku pułkownika Tomasza Borowczyka.



Sulwiński ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju. Uroczystość przejęcia dowództwa odbyła się w koszarach w Podjuchach.



- Dziękuję wam żołnierze, to wy tworzycie Brygadę. Wasz zapał, poświęcenie, zaangażowanie, a często i wyrzeczenia doprowadziły do tego, że 14. Brygada wrosła trwale w Pomorze Zachodnie. Do widzenia, do zobaczenia! - żegnał się pułkownik Borowczyk.



Nowy dowódca zachodniopomorskich terytorialsów, decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, będzie pełnił tę funkcję do końca maja 2026 roku.