Koszaliński szpital chce odwołać się od decyzji wojewody i zamknąć neurologię

Mimo decyzji wojewody, szpital w Koszalinie zawiesza przyjęcia na oddział neurologiczny. Placówka wydała oświadczenie w tej sprawie.

Jak piszą jej władze: "od dziś wstrzymujemy przyjęcia". Od decyzji wojewody odwoła się do Ministerstwa Zdrowia.Problemem placówki jest brak lekarzy. Cześć z nich 1 czerwca odchodzi z pracy, nie zdecydowali się przedłużyć kontraktów.Pod koniec kwietnia władze placówki poinformowały o tym NFZ i wojewodę. Złożyły również wniosek o zwieszenie oddziału. Wojewoda jednak nie wyraził na to zgody, ze względu na interes pacjentów. Taką samą opinię wydał dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.Jak czytamy w oświadczeniu władz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: "W obecnej sytuacji Szpital z przykrością informuje, że nie ma wyjścia i jest zmuszony - z powodu wystąpienia siły wyższej, jaką jest brak kadry - zaprzestać realizacji świadczeń w zakresie neurologii i od 15.05.2023r. musi wstrzymać przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologii. Niezależnie od tego Szpital jest zmuszony złożyć odwołanie od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Zdrowia".W tej chwili w województwie zachodniopomorskim działa sześć oddziałów neurologicznych. W tym tylko trzy poza Szczecinem.