Szczecińska Kolej Metropolitalna coraz bliżej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają już konsultacje dotyczące rozkładu jazdy pociągów SKM, które będą zawarte w rozkładzie PKP od 10 grudnia tego roku.

Nie oznacza to jednak, że od 10 grudnia SKM zacznie kursować. Musimy uwzględnić to w grudniu, ale wielce prawdopodobne, że pociągi wyjadą dopiero w 2024 - mówi Roman Walaszkowski ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.



- To co zostanie zaplanowane i ogłoszone 10 grudnia to nie oznacza, że 10 grudnia rusza. To może ruszyć później, choćby w marcu czy czerwcu... One muszą się jednak znaleźć w tym ogólnym rozkładzie jazdy, który jest tworzony na rok od grudnia do grudnia - dodaje Walaszkowski.



Jeden z proponowanych rozkładów, dotyczących linii Szczecin-Gryfino już pojawił się w sieci. Pociągi miałyby jeździć co pół godziny w godzinach szczytu i co godzinę w spokojniejszych porach. Dodatkowo pociągi miałyby odjeżdżać zawsze o tej samej minucie w godzinie.



Jednak na razie jest to tylko propozycja, rozkład musi się wpasować obok innych pociągów PKP - tłumaczy Walaszkowski: - Pierwszeństwo mają Intercity, TLK. Jeżeli to nie będzie kolidowało z ich rozkładami, to faktycznie może zostać przyjęte.



Pierwsze trzy linie SKM - do Stargardu, Goleniowa i Gryfina mają ruszyć do końca 2024 roku, linia do Polic natomiast do końca 2025 roku.