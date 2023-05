Świnoujska plaża zmieni się w królestwo jeździectwa

Fot. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Pierwsze w Polsce, drugie na świecie międzynarodowe wydarzenie rozpocznie sezon wakacyjny w Świnoujściu.

Na najszerszej na wybrzeżu plaży odbędą się zawody jeździeckie, których przygotowanie już trwa. Przyjadą nie zawodnicy i konie z całego świata.



Świnoujście będzie drugim po Miami na Florydzie miejscem, w którym międzynarodowe zawody jeździeckie odbędą się na plaży i otworzą letni sezon.



- Zaczynamy z wysokiego C, bo zaczynamy Cavaliadą, widownia będzie liczyła prawie trzy tysiące osób - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



By konie mogły wejść na plaży, organizację wydarzenia trzeba było rozpocząć znacznie wcześniej - wyjaśnia Marek Bartkowski, dyrektor OSiR: - Organizator tego eventu posiada już stosowne zgody. Zdecydowanie wcześniej ruszą same przygotowania, ponieważ wykonawca wejdzie na plażę już 10 czerwca, żeby zbudować miasteczko cavaliadowe.



Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska dodaje, że w projekt zaangażowanych jest wiele osób, które zadbają nie tylko o program eventu, ale i samych uczestników.



- Poza obsługą z Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie również ponad 100 wolontariuszy, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie tego terenu i koni w należytym stanie - tłumaczy Samitowska.



Cavaliada odbędzie się między 22 a 25 czerwca. Weźmie w niej udział 320 koni.