PiS zapowiada podwyżkę 500 plus. Komentarze w RSnW

To jest konsekwencja w prowadzeniu polityki - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Komentował zapowiedź podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych.

Tak będzie od przyszłego roku - zapowiedziano to podczas Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości.Poseł Leszek Dobrzyński zaznaczył, że nic złego po wprowadzeniu 500 plus się nie stało. - W wypadku 500 plus, kiedy opozycja też zapowiadała, że to katastrofa dla budżetu i że to będzie druga Grecja i oczywiście najważniejsze, że to spowoduje, że kobiety będą brać masowo 500 plus i masowo siedzieć w domach. Tymczasem mamy bardzo niskie bezrobocie, jedno z wyższych w historii zatrudnienie kobiet, nowe miejsca pracy - wymienia Dobrzyński.Musimy walczyć o więcej urodzeń dzieci w Polsce - mówił poseł Jarosław Sachajko z Kukiz'15. Dodał, że za rządów lewicy w Polsce kobiety bały się mieć dzieci. - Za lewicy wskaźnik dzietności był 1,2. Za pierwszych rządów PiS-u zaczęło to rosnąć, trochę odbiło. Platforma kontynuowała to odbicie. To odbicie się skończyło, bo potem było znowu załamanie. 1,29 w 2015 roku.Podczas konwencji politycy Prawa i Sprawiedliwość zapowiedzieli też bezpłatne leki dla dzieci i osób starszych oraz zniesienie opłat na autostradach.