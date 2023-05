MON potwierdza. Koło Szczecinka znaleziono balon meteorologiczny

Obiekt znaleziony w Białym Borze niedaleko Szczecinka to polski cywilny balon meteorologiczny należący do stacji w Świdwinie. Informacje ostatecznie potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej.

W niedzielę wieczorem ogólnopolskie media podały, że najprawdopodobniej odnaleziono szczątki balonu obserwacyjnego, który wleciał do Polski znad Białorusi. Fragmenty odnaleziono pod Szczecinkiem.Wątpliwości rozwiał Burmistrz Białego Boru. Jak mówił Paweł Mikołajewski, to tylko fałszywy alarm. - Tym razem Biały Bór stał się faktycznie stolicą informacji o znalezieniu balonu z Białorusi, natomiast fakt okazał się zupełnie inny. Najprawdopodobniej to był balon meteorologiczny, ale czujność mieszkanki naszej gminy spowodowała, że resztki balonu meteorologicznego zostały ujawnione i sprawdzone. Z tego co wiemy, nadal szukamy balonu - powiedział Mikołajewski.Kontakt radarowy z obiektem został utracony w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskiem.Poszukiwania obiektu rozpoczął WOT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla zachodniopomorskiego o takiej możliwości, że balon spadnie w regionie.