Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Za dwa tygodnie koniec prac na Placu Zwycięstwa w Szczecinie. Chodzi o przebudowę torowiska tramwajowego.

Jeszcze przez dwa tygodnie obowiązywać będą zmiany w komunikacji miejskiej. Jak informuje wykonawca, 27 maja zakończony będzie ten etap prac.



Mają one związek z przebudową al. Wojska Polskiego. Przebudowywane jest torowisko od Bramy Portowej do Krzywoustego. Powstają wspólne pasy tramwajowo-autobusowe.



Inwestycja realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln złotych.