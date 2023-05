Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Gmina Wolin wyprzedaje węgiel. To surowiec, który gromadzono zimą, a można go było kupić po preferencyjnych cenach.

Dostępne jest prawie 60 ton węgla, nie ma ograniczeń w ilości zakupu dla jednej osoby.



Cena za tonę to 1800 złotych. Aby kupić węgiel, trzeba do 30 czerwca złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wolinie.



Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do końca lipca.