Szałabawka: Tusk zlikwiduje 500+. "To notoryczny kłamca"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

500 Plus zostanie podniesione do 800 złotych od przyszłego roku. Ta data jest przemyślana i zaplanowana - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł PiS, Artur Szałabawka.

Komentował w ten sposób propozycję lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który proponował by świadczenie podnieść od 1 czerwca. Artur Szałabawka odpowiada.



- Jak on będzie rządził, to sobie będzie wprowadzał od 1 czerwca. Jak znam życie, jakby nie daj Boże rządził, to po pierwsze zabierze te 500+ i nie będzie 800 plus. To co on mówi w tej chwili, to jest całkowicie niewiarygodne, bo on zaraz powie, że dzień pracy wystarczy, trzy dni. Wiek emerytalny to 50 lat. To jest notoryczny kłamca i on będzie w kampanii mówił wszystko to, co będą chcieli usłyszeć wyborcy - mówi Szałabawka.



Nad projektem podniesienia 500 plus do 800 złotych we wtorek pracował będzie rząd. To jedna z propozycji, która została ogłoszona podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.