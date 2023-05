20 lat szczecińskiego armatora

Tankowiec Apatyth szczecińskiego Unibalticu. Fot. www.unibaltic.pl

Szczeciński armator Unibaltic obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia.

To firma, która dziś dysponuje dziewięcioma statkami, większość to niewielkie chemikaliowce i jeden tankowiec - mówi Arkadiusz Wójcik, prezes Unibalticu. - Mamy statki wielkości do 7 tys. DWT plus jeden tankowiec 24 tys. DWT, więc to są statki, które pływają po całej Europie. Morze Bałtyckie, Morze Północne, północna Afryka i zachodnia część Morza Śródziemnego. Dalej się nie zapuszczamy, bo mamy tylko dziewięć statków i musimy mieć jakąś elastyczność.



Unibaltic specjalizuje się w przewozach płynnych chemikaliów i produktów ropopochodnych. - Wszelkiego rodzaju chemie, od kwasów wszelkiego rodzaju, po etanole, biokomponenty, wszystkie płynne ładunki w przedziale wielkości od tysiąca do sześciu tysięcy ton - wymienia Wójcik.



Chemikaliowce Unibalticu noszą nazwy rozpoczynające się na A: Amethyst, Aragonith czy Amaranth.