Szczecińska Kolej Metropolitalna. Nowa infrastruktura w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

We wtorek rozpoczęły się prace przy budowie wschodniej części węzła przesiadkowego dla polickiej SKM-ki.

Nowa infrastruktura drogowa powstaje na skrzyżowaniu ulicy Batorego z ulicą Szkolną - mówi kierownik budowy Bartosz Drozdek. - Nie będzie tu praktycznie nic. Wszystko rozbieramy do 60 cm pod nawierzchnią, która jest teraz. Wykonujemy wszystko na nowo, łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Będzie tu parking i nowa nawierzchnia drogowa. W miejscu istniejącej drogi są planowane dwa przystanki autobusowe.



Prace w tej części Polic potrwają do listopada. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych.