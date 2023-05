Kotwica będzie grać w Szczecinie?

Piłkarska Kotwica Kołobrzeg może zagrać w Szczecinie. Wszystko przez problemy z murawą na własnym obiekcie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Piłkarska Kotwica Kołobrzeg może zagrać w Szczecinie. Wszystko przez problemy z murawą na własnym obiekcie.

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski licencyjne dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi. Walcząca o awans do I ligi Kotwica Kołobrzeg otrzymała licencję na grę na drugim szczeblu rozgrywek w sezonie 2023/2024. Została ona jednak przyznana z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Pierwszy związany jest z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej. Drugi wynika z konieczności instalacji systemu podgrzewania murawy, którego obecnie nie ma na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka. Komisja zobowiązała więc Kotwicę, by w okresie od 15 listopada do 31 marca rozgrywała mecze w roli gospodarza na stadionie zastępczym w Szczecinie. Instalacja takiego systemu na obiekcie w Kołobrzegu ma kosztować kilka milionów złotych.



Kotwica zajmuje obecnie drugie, premiowane awansem miejsce w tabeli II ligi. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki, a Biało-niebiescy już w piątek podejmą Motor Lublin.