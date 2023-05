Fot. Facebook / Kołobrzeskie Mamuśki

Kołobrzeska policja zatrzymała mężczyznę, który miał zaczepiać dzieci przed miejscowymi podstawówkami. Jego zdjęcie błyskawicznie obiegło internet.

Facebookowe tablice i fora od poniedziałku pełne były zdjęć mężczyzny stojącego w czarnym płaszczu przed jedną ze szkół podstawowych. Internetowe wpisy sugerowały, że miał on zaczepiać dzieci i proponować im lizaki.



Rodzice zaczęli obawiać się o swoje pociechy. Do miejscowej policji wpłynęła lawina zgłoszeń dotyczących podejrzanego zachowania mężczyzny. Mundurowi kilka godzin próbowali ustalić personalia mężczyzny.



Około godziny 11 kołobrzeska policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego. Od rana miał on stać pod inną ze szkół. Obecnie trwa jego przesłuchanie, a policjanci ustalają, w jakim celu mężczyzna miał pojawiać się przed placówkami.